Строительство новых станций метро начали в Нижнем Новгороде

Подземка Нижнего Новгорода станет длиннее. В городе на Волге появятся три новые станции метро. На строительной площадке будущей станции «Сенная» началась сборка тоннеле-проходческого щита. Новые участки подземки увеличат пассажиропоток на 50%, на 150 тысяч человек в день, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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Монтажники поднимают многотонный ротор тоннелепроходческого щита, по сути огромного сверла, диаметром в шесть метров, которым будут прокладывать подземную трассу между будущими станциями города на Волге.

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«Наши специалисты провели сложную санацию и полностью подготовили первый тоннелепроходческий комплекс в рамках программы БК, поддержанной президентом», – отметила топ-менеджер Анна Меркулова.

У тоннелепроходческого механизированного комплекса есть свое имя – «Владимир». Щит уникальный, предназначен для работы неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Машина намного ускорит прокладку тоннелей подземки. По 300 метров в месяц. Комплекс может работать на глубине от шести до 65 метров. Приобрели его специально для строительства метро в Нижнем Новгороде. Всего таких машин будет три.

«На данном проекте планируется использовать еще два ТПМК. Со станции «Сенная» до «Площади Свободы» будет левый перегонный тоннель. И со станции «Горьковская» до «Площади Свободы» будет использоваться один ТПМК, который впоследствии демонтируется и перевезется на монтажную площадку. Таким образом будут построены два тоннеля», – рассказал главный механик Александр Грибанов.

Вести работы будет компания, за плечами у которой несколько сложных строительных проектов в Москве, в их числе – станции метро. Продление «Автозаводской линии» нижегородской подземки осложняется плотной городской застройкой с обилием подземных коммуникаций. Поэтому дело доверили профессионалам.

«Исторический центр у нас достаточно сложный и наполненный объектами культурного наследия. Расширение уличной дорожной сети, по сути дела, здесь становится не возможным в связи с историческим ограничениями. Для сохранения идентичности и сохранения транспортной доступности исторического центра, в первую очередь, конечно, необходимо строительство», – пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Сейчас нижегородское метро – это 15 станций. С появлением еще трех пассажиропоток увеличиться до 12,5 миллиона человек в год. Новые участки подземки улучшит транспортная доступность нагорной части Нижнего Новгорода. Первых пассажиров «Горьковская», «Площадь Свободы» и «Сенная» примут уже в конце 2026-го года.