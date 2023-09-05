Захар Прилепин рассказал, что такое настоящая любовь

Любовь - это способность отдать жизнь за своих близких людей и Отечество без раздумий, сказал в интервью телеканалу "360" политик и публицист Захар Прилепин.

Он добавил, что считает семью и Родину одинаково важными составляющими, которые стоят выше его существования.

"Род или Родина, или народ — все однокоренные слова. Готов расстаться с жизнью, не видя, не предполагая, что значимость твоя выше всего перечисленного. Ты меньше, чем род, Родина, народ, и меньше даже своего ребенка", — отметил Прилепин.

Писатель, говоря о любви, процитировал стихотворение поэта Сергея Есенина: "Мне страшно, — ведь душа проходит, как молодость и как любовь". По словам Прилепина, это ощущение действительно можно назвать жутким.

"Потому что душа — как здоровье, как возможность влюбляться. Оно выгорает, вот это ощущение", — признался современный писатель.