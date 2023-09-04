Северное сияние, мишки на лугу и гигантская Луна: лучшие фото российской природы

Краснокнижная птица чомга, пушистые голубые песцы на Камчатке и мишки на лугу. Изгибы алтайской реки Чуи, сказочный лес в Мурманске, северное сияние и восход Луны в Якутии. Все это — лучшие кадры российских фотографов. Телеканал «Моя Планета» подвел итоги конкурса «Россия — коллекция впечатлений» и выбрал самые красочные снимки природы нашей страны.