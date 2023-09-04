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Северное сияние, мишки на лугу и гигантская Луна: лучшие фото российской природы

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«Сияющие локоны Авроры». Село Териберка 
© Александр Пашеничев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Видение». Вид на Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге 
© Надежда Буаллаг/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«В сосновом бору». Полуостров Клим. Республика Карелия 
© Андрей Баскевич/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Морской цветок». Скалы Ловушки, Курильские острова 
© Алексей Романов/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

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«Розовое озеро». Озеро Сасык Сиваш 
© Александр Аседач/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Краски осеннего Алтая». Урочище Кокоря. Республика Алтай 
© Денис Туев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Восход луны в полнолуние». Республика Саха (Якутия) 
© Вячеслав Базаров/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Алтайские изгибы». Река Чуя. Республика Алтай 
© Анастасия Сауль/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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Коридор осени. Калининградская область 
© Анастасия Радюк/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

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«Камчатские берега». Полуостров Камчатка 
© Павел Карасев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«На лугу пасутся...». Полуостров Камчатка. Долина гейзеров 
© Виктория Луговец/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Око осени». Поселок Курай 
© Владимир Иванов/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Серфинг на Камчатке». Халактырский пляж. Полуостров Камчатка 
© Андрей Белавин/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Киммерия». Город Феодосия 
© Юлия Мальцева/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

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«Под белой пеленой». Город Мончегорск. Мурманская область 
© Артем Коржуков/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»
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«Хрупкий баланс». Город Кострома 
© Сергей Улыбышев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

    Краснокнижная птица чомга, пушистые голубые песцы на Камчатке и мишки на лугу. Изгибы алтайской реки Чуи, сказочный лес в Мурманске, северное сияние и восход Луны в Якутии. Все это — лучшие кадры российских фотографов. Телеканал «Моя Планета» подвел итоги конкурса «Россия — коллекция впечатлений» и выбрал самые красочные снимки природы нашей страны.

    В 2023 году на рассмотрение жюри поступило больше 2300 уникальных кадров от фотографов со всех уголков России.

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