В цветах галстуков Путина и Эрдогана увидели тайный смысл

Стилист Владимир Дубинин увидел в цветах галстуков президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана тайный смысл. Своем мнение на этот счет он высказал в беседе с Life.

В издании отметили, что Путин надел бордовый галстук с диагональными полосками, а Эрдоган бирюзовый в горошек. По словам Дубинина первый является цветом сильного и уверенного в себе человека, а также власти, а второй — означает баланс, уравновешенность и спокойствие.

«Горошек вносит некий формат самоиронии, но приоритет — свобода и упорядоченность. Диагональные пересекающиеся полоски — это верность и надёжность в действиях, каждое действие корректно выполнено, умение концентрировать внимание на возникшем вопросе и его решении», — сказал стилист.

По его мнению, эти цвета вместе означают сигнал «к договоренности».