В Коломне прошел ежегодный яблочно-книжный фестиваль

В округе Коломна прошел XI Международный яблочно-книжный фестиваль 2 и 3 сентября. Его посетили более 15 тыс. гостей, что на 18% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
Гостей фестиваля ждала насыщенная программа: встречи с писателями и издателями, театральный сторителлинг и музыка под открытым небом, арт-практики с художниками и гастрономические удовольствия. Сердцем фестиваля стал книжный маркет, участие в котором приняли сорок ведущих издательств. "Яблочная тема" нашла отражение в выставке коломенских сортов яблок и конкурсе на самый большой плод.
"Фестиваль за 11 лет из камерного, почти домашнего вырос в масштабное событие, вошел в календарь мероприятий министерства культуры и туризма Московской области и получил поддержку Российского фонда культуры. В качестве центральной площадки фестиваля мы выбрали городские скверы, они имеют налет светскости, спокойствия и неспешности. При этом фестиваль как сталкер проявляет новые места на карте города, в этом году их 20. Но, пожалуй, самой знаковой площадкой фестиваля 2023 стал Дом Сурановых. Могу с уверенностью сказать, что аналогов проекта, который будет реализован в родовом гнезде купцов Сурановых, нет ни в России, ни в Европе. Это стало возможным благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив", – рассказала креативный продюсер фестиваля, генеральный директор АНО "Коломенский посад" Наталья Никитина.
Торжественное открытие Дома Сурановых состоялось 2 сентября. Играл духовой оркестр. Специальными гостями открытия стали потомки династии Сурановых Андрей и Юлия Матвеевы, которые передали в дар Дому собрание сочинений Виссариона Белинского 1890 года издания. Посетить родовое гнездо коломенских купцов с гостевым визитом "На игре" можно уже 8, 9 и 10 сентября.
Специально к событию театрально-экспериментальной командой "Пильняк-центра" создан спектакль аудиобродилка по Коломне "Дом, который". Это неспешный диалог с уходящими домами-памятниками в исторической части коломенского посада. Гостям города скоро также можно будет присоединиться к разговору-прогулке, афиша появится на сайте Музея-Навигатора.
Ключевым событием арт-программы фестиваля стала выставка "По ту сторону реки" на площадке Музея-лаборатории "Шелковая фабрика". Она посвящена дому, как сакральному пространству, которое можно уместить внутри, и приглашает совершить путешествие по ландшафтам памяти, соединяющим два медиума: потерю и обретение дома. Выставка продолжит работать до 1 октября.