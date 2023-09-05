В Коломне прошел ежегодный яблочно-книжный фестиваль

"Фестиваль за 11 лет из камерного, почти домашнего вырос в масштабное событие, вошел в календарь мероприятий министерства культуры и туризма Московской области и получил поддержку Российского фонда культуры. В качестве центральной площадки фестиваля мы выбрали городские скверы, они имеют налет светскости, спокойствия и неспешности. При этом фестиваль как сталкер проявляет новые места на карте города, в этом году их 20. Но, пожалуй, самой знаковой площадкой фестиваля 2023 стал Дом Сурановых. Могу с уверенностью сказать, что аналогов проекта, который будет реализован в родовом гнезде купцов Сурановых, нет ни в России, ни в Европе. Это стало возможным благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив", – рассказала креативный продюсер фестиваля, генеральный директор АНО "Коломенский посад" Наталья Никитина.