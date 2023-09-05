В российской школе произошло массовое увольнение учителей

В Невском районе Санкт-Петербурга из школы №338 ушли 17 учителей. О массовом увольнении в российской школе сообщает «Фонтанка».

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Отмечается, что учебное учреждение титуловано как «лучшая школа Невского района», однако в 2022 году в школе сменилась администрация.

«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», — приводит издание слова одного из родителей.

По их словам, в школе не хватает классов, поэтому некоторые уроки проводят в спортзале.

В районной администрации заявили, что из школы ушло 17 преподавателей. Уточняется, что увольнялись учителя по личным или профессиональным причинам, среди которых были переезд, трудоустройство и смена профессиональной деятельности.