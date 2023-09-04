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Раскрыто меню рабочего обеда Путина и Эрдогана в Сочи

Журналист Павел Зарубин раскрыл у себя в Telegram-канале меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Оно состоит из пяти блюд.

На выбор президентов предлагается салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, суп-харчо с говядиной.

Из горячего кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака. В качестве десерта предлагается птичье молоко.

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Напомним, что Путин и Эрдоган встретились сегодня для переговоров в Сочи. Встреча началась после 13:00.

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