Депутат объяснила необходимость контроля за препаратами для аборта

Государство занимается контролем в сфере абортов, так как для него важны жизнь и здоровье каждой женщины репродуктивного возраста и каждого новорожденного ребенка, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила необходимость количественного учета препаратов для аборта.

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Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что большинство россиян (47 процентов) поддерживают госрегулирование вопроса абортов. В то же время идея об ограничении продажи препаратов для прерывания беременности оказалась не слишком популярной.

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Исследование показывает, что тема волнует людей и большинство респондентов ждут от государства каких-то шагов, отметила Буцкая.

«Заметьте, мы никакие запретительные меры не принимаем. Государство лишь контролирует, и, не потому что оно вмешивается в частную жизнь, а потому что ему важны жизнь, здоровье каждой женщины репродуктивного возраста и каждого новорожденного ребенка. Это решение того самого демографического вопроса, который не дает спать президенту», — высказалась депутат.

Она напомнила, что сейчас на общественном обсуждении находится проект указа Минздрава о количественном учете препаратов для аборта, который будет принят до конца года. По словам парламентария, это позволит отслеживать движение каждой таблетки от момента производства до назначения конкретным врачом в конкретной клинике.

Мы этим поштучно-количественным учетом препаратов для медицинского прерывания беременности гарантируем женщине то, что у нас и так в законах прописано, но не соблюдалось - Татьяна Буцкая, депутат Госдумы.

Буцкая объяснила необходимость меры двумя причинами. «Во-первых, это не таблетка от головной боли (хотя и их лучше самостоятельно не принимать), это препараты, которые должен назначать только врач, и назначаются они в дневном стационаре, потому что женщина должна определенное количество времени после приема препарата находиться под контролем врачей — может быть кровотечение, анафилаксия, аритмия — все что угодно. То, что эти препараты просто так продаются в интернете, в аптеках — опасно для жизни», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Во-вторых, по закону каждой желающей сделать аборт женщине полагается так называемая неделя тишины — время на обдумывание решения, однако некоторые коммерческие клиники этим пренебрегают, обратила внимание депутат.

«Сразу никто беременность не прерывает, если только нет особых медицинских показаний. Во всех других ситуациях дается неделя тишины, когда с женщиной говорит психолог, социальный работник, юрист. Если есть проблема, то некоммерческие организации могут помочь, ситуации бывают разные. Сейчас примерно каждая пятая девушка, которая пришла на аборт и с которой просто по-человечески поговорили, отказывается от аборта. Для некоторых, кто совершает этот шаг, не знав, что есть неделя тишины, это просто трагедия в жизни», — сказала парламентарий.