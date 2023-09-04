В ДНР начал вещание филиал ВГТРК

Филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) начал эфирное вещание в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Сегодня начал свое эфирное вещание филиал ВГТРК - государственная телевизионная и радиовещательная компания "Донецк", - написал он в Telegram-канале .

В июне правительство РФ утвердило открытие филиалов ВГТРК в Луганске и Донецке и упразднение представительства ВГТРК в Киеве. Соответствующее постановление внесло изменения в приложение к уставу компании.