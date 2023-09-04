Вице-премьер Чернышенко назвал число первокурсников в вузах

В стране учатся порядка 4,5 млн студентов, обучение в новом учебном году начали более 1,2 млн первокурсников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
Подводя итоги приемной кампании в стране, Дмитрий Чернышенко отметил, что в российских вузах выделено более 626 тыс. бюджетных мест, из них более 37 тыс. — 89 вузам новых регионов.
«По поручению президента России Владимира Путина в рамках отдельной квоты в вузы зачислены участники СВО и их дети — около 8,5 тыс. человек», — подчеркнул вице-премьер, добавив, что ряд учебных заведений принимают таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств.
Из стран дальнего и ближнего зарубежья в российские вузы, по словам Чернышенко, поступило почти 104,5 тыс. абитуриентов, из них 25 тыс. — в рамках квоты правительства.
Наиболее востребованными направлениями зампред правительства РФ назвал информатику, вычислительную технику, педагогику, экономику, юриспруденция и менеджмент.
Кроме того, Чернышенко обратил внимание на популярность сервиса «Поступление в вуз онлайн» среди абитуриентов. Документы через этот портал подали более 375 тыс. молодых людей.
На совещании речь зашла и о реализации новой системы высшего образования. С 1 сентября начался пилотный проект введен в 6 вузах. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового — со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного — от 1 года до 3 лет и аспирантуры.
Также участники мероприятия обсудили новый макет государственного образовательного стандарта на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки, который позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также получать несколько квалификаций.
Подводя итоги, Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проанализировать результаты и учесть их при подготовке кампании к следующему году.
Он также поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с началом нового учебного года.
«Очень надеюсь, что ребята, которые учатся сегодня в школах и вузах, будут проявлять интерес к наукам, образованию, выигрывать олимпиады, конкурсы, участвовать активно в образовательной жизни страны», — заключил премьер-министр России.