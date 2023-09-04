Путин пригласил Эрдогана прилетать отдыхать в Сочи
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать на отдых в Сочи.
Такой полушутливый диалог состоялся у двух лидеров на крыльце корпуса "Империал" санатория "Русь", где проходят двусторонние переговоры. "Как долетели? Хорошо?" - поинтересовался Путин, пожимая руку своему гостю. "Час пятнадцать всего", - ответил Эрдоган. "Ну, можете прилетать к нам отдыхать", - с улыбкой пригласил Путин.
В ответ турецкий лидер заметил, что в Сочи очень красиво.
"Правда-правда - зелени много", - подтвердил Путин. "Черноморский курорт", - согласился Эрдоган.