В России разработали новый макет стандарта высшего образования

Разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта, который позволит студентам получать несколько квалификаций. Об этом заявил на совещании правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также обеспечит возможность получения нескольких квалификаций», - пояснил Чернышенко.

Он отметил, что в этом году в шести вузах стартовал пилотный проект, который предусматривает создание новых уровней высшего образования: базовое, специализированное и аспирантура - профессиональное образование.

«Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки, либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям», - уточнил он.

Вице-премьер России также напомнил, что новая национальная система высшего образования реализуется по поручению главы государства Владимира Путина.

Осенью 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу. Он предусматривает двухуровневую систему обучения, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). В то же время в стране продолжились обучение по программе специалитета с обучением за пять-шесть лет. Однако в 2022 году РФ отказалась от Болонской системы.