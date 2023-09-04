Академик РАН Онищенко предупредил об активизации коронавируса

Коронавирус активизируется по миру, в России подъем заболеваемости будет проходить одновременно с подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что коронавирус никуда не делся, в осенний период он активизируется. В настоящее время рост заболеваемости наблюдается в США и Китае.

Эксперт добавил, что нужно повышать интенсивность исследований, чтобы не пропустить новых подвидов. При этом, по словам академика РАН, почти все население мира имеет антитела к начальному варианту.

Онищенко призвал всех вакцинироваться от гриппа перед началом осеннего периода. Что касается вакцинации от коронавируса, то этот вопрос стоит решать в индивидуальном порядке на консультации с терапевтом, сообщает НСН.