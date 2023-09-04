Житель курильского острова Итуруп снял на видео встречу с медведем
Житель курильского острова Итуруп рассказал RT о встрече с медведем, которую он снял на видео. По словам мужчины, он встретил этого медведя не в первый раз.
Отмечается, что сначала мужчина в шутку хотел поздороваться с медведем, но когда зверь приблизился к его автомобилю, то он отъехал подальше.
«Этого медведя я вижу не в первый раз, можно сказать, мой знакомый мишка. Он часто выходит на дорогу и попрошайничает еду у проезжающих», — рассказал RT автор видеоролика.