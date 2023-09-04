Тревел-блогерша раскрыла причину нелюбви к россиянам за границей

В качестве примера она привела ситуацию, свидетельницей которой стала на массаже в Таиланде. Коновалова рассказала, что кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, и сотрудницы, пользуясь этим, много болтали между собой. По ее словам, это не понравилось одной из россиянок, которая тоже пришла на массаж, и она захотела попросить женщин быть потише, однако вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).