В каких регионах самая дорогая коммуналка
Специалисты агентства РИА Рейтинг выяснили, жители каких регионов России больше всего тратят на оплату счетов ЖКУ.
Согласно исследованию, в целом жители 37 субъектов России тратят на ЖКХ свыше 10 процентов от своих расходов. При этом самая дорогая коммуналка отмечена в Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке, где на оплату счетов уходит свыше 13 процентов.
Меньше всего платежки за ЖКУ «бьют» по семейному бюджету в Дагестане, Курская области и Севастополе, там жители в среднем платят порядка 6 процентов от общих расходов. В текущем году повышения тарифов на ЖКУ в России не запланировано, поэтому эксперты предполагают, что доля расходов населения на ЖКУ в 2023 году может снизиться, пишет РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в России изменят систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Фото: ФедералПресс/Полина Зиновьева