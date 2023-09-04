В каких регионах самая дорогая коммуналка

Согласно исследованию, в целом жители 37 субъектов России тратят на ЖКХ свыше 10 процентов от своих расходов. При этом самая дорогая коммуналка отмечена в Магаданской области , Камчатском крае и на Чукотке, где на оплату счетов уходит свыше 13 процентов.

Меньше всего платежки за ЖКУ «бьют» по семейному бюджету в Дагестане, Курская области и Севастополе, там жители в среднем платят порядка 6 процентов от общих расходов. В текущем году повышения тарифов на ЖКУ в России не запланировано, поэтому эксперты предполагают, что доля расходов населения на ЖКУ в 2023 году может снизиться, пишет РИА Новости.