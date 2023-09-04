На Сахалине после масштабного затопления провели школьные линейки

Школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, прошли в понедельник в Сахалинской области после масштабного затопления в результате циклона. Свой первый звонок услышали почти 7 тыс. островных первоклассников, сообщили ТАСС в Минобразования региона.

"Первый звонок прозвенел почти для 7 тыс. первоклассников", - рассказали в ведомстве.

По информации мэрии Южно-Сахалинска, в областном центре в этот день свой первый школьный звонок услышали 3 315 детей.