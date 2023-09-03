В ГД призвали производить принадлежности для школы с патриотической тематикой

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России нужно производить школьные принадлежности с патриотической тематикой и печатать тетрадки с информацией о подвигах российских бойцов в специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Друзья, тут готовимся к школе и возмутило меня одно обстоятельство: решила я найти дневник, тетрадку, папку или что-то другое из «школьного репертуара» с патриотической тематикой, к сожалению, не нашла. Скажу больше: даже российского флага не отыскала на школьной продукции», — сообщила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что расходы на патриотическое воспитание в России в 2022 году составили 11,4 млрд рублей вместо заложенных 5 млрд. В 2022 году средства из федерального проекта ушли на закупку комплектов государственных символов, так как с прошлого учебного года в каждой школе по понедельникам перед уроками стали поднимать государственный флаг. В 14 исторических мультимедийных парках «Россия — моя история» было обновлено экспозиционное оборудование, деньги также направлялись и на тематические мероприятия, в том числе патриотические.