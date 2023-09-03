В Москве спасли сбежавшую от хозяев обезьянку. Она засела на дереве, ее пришлось усыпить специальным дротиком со снотворным. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Ферганском проезде. Обезьянка сбежала еще накануне, 2 сентября. Сегодня ее обнаружили сидящей на клёне неподалеку от дома. Хозяева вызвали экстренные службы.

В животное выстрелили дротиком, дождались, когда оно успокоится, и стряхнули с ветки. Экзотическое животное упало на руки членам «спасательно-поисковой группы». Отмечается, что с приматом все хорошо.