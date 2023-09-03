$96.34+0.01104.61-0.33

Акция с сожжением Корана прошла в шведском Мальмё

Акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальмё.

В шведском городе прошла акция с сожжением Корана
© РИА Новости

Об этом сообщает телеканал SVT.

«Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжёг Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией», — сообщил телеканал.

По данным SVT, на акции присутствовали около 200 человек.

Ранее сообщалось, что неизвестные отправили несколько сожжённых экземпляров Корана представителям мечети в городе Уппсале в Швеции.