Россияне выступили против запрета продажи препаратов для абортов

Россияне считают, что государство должно регулировать вопрос, касающийся абортов, но при этом выступают против ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «Коммерсанта».

«Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, показали результаты свежего опроса ВЦИОМа. Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан» — пишет «Коммерсант».

В исследовании участвовали 1,6 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет. Почти половина из них (47%) считают, что государство должно принимать меры для предотвращения абортов. Против вмешательства выступили 39%. Как отмечают аналитики ВЦИОМа, за год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов.