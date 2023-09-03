Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей «краеугольным камнем». Его слова в ходе проповеди в Храме Христа Спасителя передает РИА Новости.
В своей речи патриарх указал, что в древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте конструкции должен быть камень-замок, на который были направлены все силы тяготения.
«Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем», — сказал епископ Русской православной церкви (РПЦ).
В июле патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши в условиях, когда вся страна «ограничивает себя, жертвуя ради ближних». Он отметил, что священнослужитель имеет право обустраивать свой быт достойным образом, но это не должно превращаться в такой образ жизни, который будет контрастировать с образом жизни паствы.
31 августа РПЦ выразила решительный протест против изгнания украинскими властями Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.