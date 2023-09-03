Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих

«Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем», — сказал епископ Русской православной церкви (РПЦ).