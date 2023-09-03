В Сочи закрыли для купания городские пляжи

Большая часть городских пляжей вдоль центральной набережной «Маяк» в Сочи, закрыты для купания. Об этом сообщает РИА Новости.

Пляжи закрыли после сильного ливня, прошедшего в воскресный полдень. Сейчас над ними подняты флаги красного цвета, сигнализирующие о запрете купания.

«Да, пляжи закрыты для купания», - подтвердил спасатель пляжа «Маяк».

Закрыты также Delmar, Pullman, «Ривьера», экопляж «Остров».

Пляжная инфраструктура остаётся не разобранной, часть уличных кафе на набережной прекратила работу.

При этом открыты «Цирк» и «Рыжий пляж». Там вывешены желтые флаги, люди купаются в море.

Сейчас дожди в Сочи прекратились, сохраняется пасмурная погода.