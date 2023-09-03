Психолог МГППУ рассказал о способах коррекции фобии высоты

В норме страх высоты есть у всех людей — это естественная реакция на опасную ситуацию. Однако иногда этот страх принимает неадекватную форму фобии — в этом случае он начинает мешать нормальной жизни человека. У фобии есть ряд признаков — прежде всего, она всегда нарастает со временем, а кроме того, проявляется даже на совсем незначительной высоте. От этом в интервью RT рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова. По словам специалиста, фобия поддаётся коррекции, для этого нужно обращаться за профессиональной помощью. Также следует обращать внимание на такие проявления у детей и вовремя начинать работу с психологом.

— Марина Ивановна, согласно статистике, в среднем в мире от двух до пяти процентов людей страдают акрофобией — навязчивым страхом высоты. Расскажите, пожалуйста, почему она возникает?

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— Сама по себе боязнь высоты является абсолютно естественной реакцией организма, возникшей в ходе эволюционного развития человека. Этот страх присущ всем животным, которые не умеют летать и живут на земной поверхности. Что касается статистики, то нужно отметить, что в данном случае она, скорее всего, достаточно достоверная, поскольку люди не боятся говорить о своём страхе высоты — это не порицается обществом, в отличие от некоторых других фобий.

Осознанный и нормальный страх перед высотой испытывают даже опытные парашютисты перед прыжком из самолёта. Каждый раз такие люди вынуждены перебарывать себя, чтобы заставить себя прыгнуть в бездну. Им получается сделать это за счёт активации волевых и мотивационных ресурсов, силой разума. И иногда это чувство преодоления собственного страха приносит такие сильные чувства наполненности существования, что люди специально выбирают для себя экстремальные профессии и виды спорта — становятся парашютистами, монтажниками-высотниками, альпинистами.

При этом есть люди, склонные к развитию фобии, которая уже провоцирует не адекватную реакцию на опасность, а преувеличенную, паническую. Предрасположенность зависит от ряда факторов — работы вестибулярного аппарата, последствий пережитых инфекций или поражений нервной системы, наличия травмирующего опыта падений, слабости душевной и нервной организации — мнительности, повышенной тревожности.

— Как мы понимаем, акрофобия — это уже более серьёзное заболевание, нежели просто обычная боязнь высоты. Какие у неё есть характерные признаки?

— В отличие от обычного страха высоты, фобический уровень его выраженности — акрофобия — требует уже специализированного вмешательства. Дело в том, что со временем такая фобия усугубляется, и вкупе с другими психологическими проблемами может приводить к серьёзным психическим и личностным нарушениям.

Есть несколько признаков, по которым можно распознать, что вы испытываете не обычный для всех страх высоты, а именно фобию.

Во-первых, как я уже говорила, фобия обычно нарастает со временем. То есть, все большее количество ситуаций будут вызывать у вас психологический дискомфорт, с которым вы уже не сможете справляться.

Второй признак — паника начинает проявляться даже на небольшой высоте и сопровождается характерными физиологическими симптомами. Это головокружение, тошнота, значительное учащение сердцебиения и пульса, сбой дыхания, нарушение мышления — то есть, вы теряете способность рационально мыслить. Соответственно, вы уже не можете трезво оценить ситуацию, на высоте у вас парализуется сознание и теряется способность взять себя в руки волевым усилием.

Ну и, как следствие, вы начинаете избегать любых ситуаций, в которых придётся оказаться в условиях высоты, даже совсем маленькой.

— Если фобия вырастает из сильного страха, то как можно остановить его развитие на ранней стадии, может быть, ещё в детстве?

— Такой страх можно скорректировать, это вполне реально, особенно если нет отягчающих обстоятельств. Ещё в раннем возрасте для ребёнка могут быть полезны такие занятия,как лазание по спортивным и игровым лестницам, катание на велосипеде, прыжки со скакалкой и на батуте. Если ребёнок робкий, то нужно постепенно добавлять какие-то элементы «высоты», например, аккуратно подводить его к окну на высоком этаже или вместе с ним повыше взбираться на лесенку.

Сейчас всё чаще для преодоления страхов применяются VR-технологии, когда в виртуальном пространстве человек действует так, как боится поступать в реальности. Однако я считаю, что к детям такие технологии применять не нужно. Дело в том, что психика и внутренний мир ребёнка только формируются, а подобные внешние воздействия могут нарушить развитие психических и личностных процессов особенно в сфере самоконтроля и саморегуляции.

В случае детей надёжнее прибегать к методам обычной визуализации: представить ситуацию, вызывающую страх и волнение и, чтобы ребёнок мысленно «проиграл» своё поведение в такой ситуации. Важно, чтобы в этот момент рядом присутствовал взрослый, который, например, держал бы ребёнка за руку. Затем, также в присутствии взрослого, можно начать постепенно приучать ребёнка к реальной ситуации высоты.

— Если от страха высоты можно избавиться в детском возрасте, то как вылечить его у взрослого? Есть ли специальная терапия для лечения более серьёзной формы — акрофобии?

— Терапия акрофобии комплексная и включает, прежде всего, работу с психологом и прохождение коррекционных программ в рамках поведенческой терапии. В некоторых случаях пациенту может даже понадобиться медикаментозная поддержка — противотревожные препараты.

Терапия требуется, чтобы проблема не прогрессировала. В противном случае, человек может потерять работоспособность и способность существовать в социуме. Фобия даже может привести к тому, что человек перестанет выходить из дома и минимизирует контакты с окружающими.

Как правило, терапия имеет две направленности. Первая стратегия включает подробный анализ ситуаций, которые вызывают панику, а также анализ личности и опыта пациента. Это помогает специалисту понять источники такой патологической реакции страха на высоту.

Если выяснится, что одна из причин заключается, например, в нарушении работы вестибулярного аппарата, тогда пациенту следует обратиться также к неврологу, помимо психотерапевта.

Второй этап терапии включает обучение человека конкретным техникам, помогающим справится с паникой непосредственно в ситуации, вызывающей страх высоты.

Например, есть техника рационализированной подготовки к встрече с ситуацией. Если человек знает, что ему предстоит оказаться на высоте, то он может подготовить себя к этой ситуации. Пациент продумывает свои действия, пытается описать ситуацию вслух, найти варианты самоконтроля и «саморавновесия».

Есть также техника быстрого реагирования — «приземление». Её можно задействовать, если вы уже оказались на высоте и чувствуете приближение паники. В этом случае лучше всего сесть или даже лечь на землю. Если рядом с вами в этот момент находятся другие люди, то им можно просто объяснить, что вы помогаете себе справиться со страхом высоты. Скорее всего, вы найдёте с их стороны моральную поддержку.

Также можно просто найти опору — какой-то устойчивый предмет и обхватить его руками. Кроме того, справиться с начинающейся паникой помогает замедление и задержка дыхания. Ещё помогает фокусирование на одной точке, если удерживать внимание на ней, то в сочетании с дыхательными техниками и «приземлением» это поможет справиться с симптомами акрофобии.