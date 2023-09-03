Более 1 500 пар поженились летом на открытых площадках в Москве

Более 1 500 пар сыграли свадьбы на открытых площадках для выездной регистрации летом 2023 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Это 25% от общего числа браков, заключенных на выездных локациях. Мы даем москвичам возможность выбрать из самых разных площадок на свежем воздухе. Например, провести церемонию можно в парк-отеле "Даниловский", на речном трамвайчике на Москве-реке, Московской канатной дороге, стадионе "Спартак" и в других местах", – отметила она.

На Северном речном вокзале поженились 85 пар.

"Мы видим, что парам полюбилась эта площадка, и поэтому каждый год увеличиваем ее доступность: в прошлом году открыли онлайн-подачу заявлений, а в этом году стали проводить регистрации не только по выходным, но и в будние дни", – подчеркнула заммэра.

Москвичам нравится в вокзале архитектура и площадки для фотосессий, уточнила Ракова. Также они могут подняться на крышу, посетить зеленый парк с фонтанами и цветниками.

После реставрации Северный речной вокзал стал одним из самым популярных в городе. Уже третий год подряд вокзал является участником проекта "Новые адреса счастья".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День семьи, любви и верности в Москве планировали заключить брак около тысячи пар.