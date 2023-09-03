Объём воды в водохранилищах Крыма за август уменьшился на 22 млн кубов
Он составил 163,5 млн кубометров. Об этом сообщает крымский гидрометцентр по итогам наблюдений гидрологов.
В августе в регионе установилась засушливая погода. Во многих районах осадков не было вообще. Вблизи метеостанции «Ангарский перевал» выпало всего 9 мм, а в районе «Ай-Петри» — 28,6 мм, то есть половина месячной нормы.
Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации наряду с этим сообщает, что Симферополь и все регионы Крыма будут обеспечены водой в штатном режиме.