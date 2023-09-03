Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Актер Алексей Янин в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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В субботу, 2 сентября, в СМИ появились публикации о том, что Янин скончался после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет.

Во второй половине дня его жена рассказала в социальных сетях, что врачи ошиблись. Она отметила, что муж жив, но находится в коме.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», - уточнил источник.