Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Актер Алексей Янин в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В субботу, 2 сентября, в СМИ появились публикации о том, что Янин скончался после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет.
Во второй половине дня его жена рассказала в социальных сетях, что врачи ошиблись. Она отметила, что муж жив, но находится в коме.
«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», - уточнил источник.
В активе Янина участие в таких фильмах и сериалах, как «Одноклассники», «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты». В его фильмографии 34 картины.
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