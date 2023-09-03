Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали врачи.

Там добавили, что его состояние оценивается как тяжелое.

Восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Второго сентября появилась информация о смерти актера. Однако его супруга Дарья опровергла это.