В Чечне гости приехали на свадьбу на 14 автомобилях Rolls-Royce

В Чечне мужчина снял на видео свадебный кортеж из нескольких десятков дорогих автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «MDK».

«Ничего необычного, просто чеченский свадебный кортеж из машин общей стоимость более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Судя по видео, торжество проводилось в банкетном зале «Сафия» в Грозном. В ворота один за одним въезжают различные дорогие автомобили. Автор видео насчитал в кортеже 14 машин Rolls Royce, а также несколько Mercedes-Benz, Toyota и Ford.