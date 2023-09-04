В Чечне гости приехали на свадьбу на 14 автомобилях Rolls-Royce

В Чечне мужчина снял на видео свадебный кортеж из нескольких десятков дорогих автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «MDK».
«Ничего необычного, просто чеченский свадебный кортеж из машин общей стоимость более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Судя по видео, торжество проводилось в банкетном зале «Сафия» в Грозном. В ворота один за одним въезжают различные дорогие автомобили. Автор видео насчитал в кортеже 14 машин Rolls Royce, а также несколько Mercedes-Benz, Toyota и Ford.
В 2019 году в ГИБДД по Чеченской республике предложили ограничить количество автомобилей в свадебных кортежах. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Точное количество допустимых в кортеже автомобилей не сообщалось. Предполагалось, что граждане должны уведомлять ГИБДД о предстоящей свадьбе за четыре дня до торжества и согласовывать маршрут передвижения кортежа.