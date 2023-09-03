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Слова Зеленского о жизни крымчан назвали ложью

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму нет цивилизации являются лицемерными и ложными. Об этом он сообщил РИА Новости.

Слова Зеленского о жизни крымчан назвали ложью
© Газета.Ru

«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», — заявил Смирнов.

Он также отметил, что настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке «он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским».

Зеленский назвал свои условия для переговоров по Крыму

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что желание украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой приводит к тяжелым последствиям. Отмечается, что Вооруженные силы Украины в настоящее время еще далеки от возможности вернуть полуостров, причем, добиться им этого, скорее всего, не получится. Кроме того, автор материала отмечает, что обескровленные украинские войска в итоге станут жертвой контратаки Вооруженных сил России, а это приведет к территориальным потерям, причем, гораздо большим, чем Украина уже понесла.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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