«Огромная пустота»: Жена Алексея Янина поделилась эмоциями из-за смерти супруга
Российская певица Дарья Янина поделилась эмоциями, которые ей пришлось испытать из-за смерти своего супруга, актера Алексея Янина. О кончине артиста стало известно в субботу, 2 сентября.ž
— Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни. Хочу сказать большое спасибо всем друзьям и коллегам, которые были рядом, поддерживали и помогали в наших самых тяжелых моментах, — написала Янина в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Дарья Клюшникова (позже взяла фамилию мужа) и Алексей Янин познакомились в 2009 году. Почти шесть лет они жили счастливо: много работали, воспитывали сына. А весной 2015 в их семью пришла беда — актер перенес тяжелейший инсульт.
Янин оказался прикован к кровати. Нарушения в головном мозге оказались настолько серьезными, что он не мог самостоятельно ходить, есть и говорить. Супруга поддерживала мужа всеми силами. В частности, участница пятой «Фабрики звезд» оплачивала часть огромных счетов, которые приходили родственникам звезды за курсы реабилитации, а за самочувствием артиста следили его мама и отчим.