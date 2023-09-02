Жена Алексея Янина поделилась эмоциями из-за смерти супруга

— Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни. Хочу сказать большое спасибо всем друзьям и коллегам, которые были рядом, поддерживали и помогали в наших самых тяжелых моментах, — написала Янина в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».