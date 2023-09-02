Мать умершего актера Алексея Янина рассказала о его болезни
Ольга Янина, мама Алексея Янина, скончавшегося сегодня в госпитале в Москве, подтвердила информацию о смерти актера.
"Да, это правда. Алеши не стало", - сказала Ольга Андреевна в беседе с KP.RU.
Издание напоминает, что 21 августа Ольга Янина отвезла сына на реабилитацию в новый центр, недавно открывшийся в поселке Малаховка. Средства для реабилитации артиста - а это полмиллиона рублей - помогли собрать телеведущая Яны Чурикова и жена Алексея Дарья. Однако вскоре Ольга Андреевна рассказала, что дела у Алексея "обстоят не очень хорошо".
"Были проблемы со здоровьем. Он плохо спал", - сообщила женщина.
Алексей Янин перенес в 2015 году инсульт, после которого так и не смог восстановиться. Причем близкие до сих пор не знают точную причину. Но говорят, что весь последний год перед трагедией молодой актер буквально работал на износ. В частности, снимался в Одессе, куда мог летать по 25 раз в месяц.
"У него была предрасположенность сосудов, и он в какой-то момент упустил и не поддерживал себя таблетками", - рассказывала в интервью Чуриковой Дарья Янина.