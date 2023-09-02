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МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

Главное управление МВД России по Москве проверяет народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
© РИА Новости

Собеседник агентства пояснил, что в отношении Ахеджаковой проводится проверка. Он добавил, что по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Источник заметил, что артистке может грозить административный арест, либо штраф.

По данным агентства, в Бремене (ФРГ) 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин». В конце постановки Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

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Видео со спектакля быстро распространилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал провести проверку по отношению к актрисе.

Бородин обосновал свое требование тем, что актриса таким поступком дискредитировала Россию, гражданкой которой является.

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