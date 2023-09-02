Нарвалы, моржи и белые медведи: третий день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Экспедиция Русского географического общества на Землю Франца-Иосифа имеет разнообразную научную составляющую. Сейсмологи, геологи, географы, гляциологи, морские биологи. Наверное, «поле деятельности» морских биологов наиболее интересно для далекого от науки человека. Кто не читал в детских сказках про «морских единорогов», а ведь эти животные существуют в реальности. Это нарвалы – символ русской Арктики и, пожалуй, самый малоизученный вид морских млекопитающих.

© Рамблер

«Рамблер» расскажет, о встрече с нарвалами и моржами на территории национального парка «Русская Арктика».

Видео дня

Сперва стоит отметить, что воды далекого архипелага хотя и холодны, но обитаемы. Кроме белых медведей на островах Земли Франца-Иосифа можно встретить атлантических моржей, кольчатых нерп, морских зайцев, гренландских китов, белух, беломордых дельфинов. Ну и конечно же, нарвалов – символ «Русской Арктики», которых из-за выдающегося рога часто называют морским единорогом не только в легендах.

Вообще морской единорог – один из самых удивительных представителей отряда китообразных. Уникальной особенностью этих животных является длинный прямой спиральный бивень, правда, только у самцов. Правый бивень у самцов и оба бивня у самок скрыты в деснах и вырастают крайне редко. Однако встречаются самки с бивнями, в том числе с двумя. Зачем нарвалу такой большой рог до сих пор остается загадкой для ученых.

Хотя называть нарост нарвала рогом в корне неправильно. Это не рог, а зуб, но вот его назначение ученым еще предстоит точно установить. Есть две теории. Согласно первой нарвалы используют зуб как «дубину» для оглушения рыбы, а вторая теория предполагает, что этот нарост – уникальный чувствительный орган коммуникации и для привлечения самок.

К сожалению, в нашей стране изучение нарвалов связано с определенными трудностями. Во-первых, ареал их обитания весьма труднодоступен для человека, а во-вторых, сами животные довольно пугливы, так что их изучение связано не только с определенным риском, но и с большими трудностями. Как только нарвал слышит шум вертолета или катера, он ныряет под льдину или уходит на большую глубину, становясь сразу же недоступным для изучения.

Самая широкая научная база по нарвалам собрана в Канаде и Гренландии, где инуиты (малочисленный коренной народ тех мест) с давних времен ведут промысел этих животных. Да, морской единорог внесен в российскую Красную книгу (категория – редкий и малочисленный вид), но в мировой системе нарвалам присвоена категория LC – то есть вид охраняемый, но без риска исчезновения.

Для ориентации в пространстве нарвалы, как и все зубатые киты, к семейству которых они относятся, используют эхо от звуковых сигналов, которые издают они сами. Причем ученым удалось установить, что сигналы морского единорога обладают самой четкой направленностью. При движении они вертикально сканируют толщу воды, что позволяет им не только охотиться, но и определять участки открытой воды. Лунки и полыньи – жизненно необходимы этим животным: как и все морские млекопитающие они дышат воздухом, а не под водой. Кстати, фонтаны китов, которые кто-то видел, но все про них слышали, вовсе не водяные. Это просто выдыхаемый пар, как у человека на морозе.

Кстати, нарвалы и белухи зачастую плавают вместе. А в 2019 году группе немецких ученых удалось доказать существование гибридного вида, получившего название нарлуга. Случилось это благодаря развитию ДНК-технологий. В конце 80-х годов инуитский озотник поймал необычное животное. Череп его был сохранен, и именно благодаря этим костям стало известно, что это был самец нового вида, рожденный от отца белухи и матери нарвала.

В России изучение нарвалов ведется только в водах архипелага Земля Франца-Иосифа на территории национального парка «Русская Арктика».

Но кроме нарвалов на земле Александры можно встретить и других морских млекопитающих, например, моржей. Морж – это одно из крупнейших ластоногих в северном полушарии, но на территории «Русской Арктики» обитает самый мелкий подвид – атлантический. Кстати, для добычи пищи моржи никогда не используют бивни, как можно было бы подумать, а разрывают грунт на дне моря мордой, выискивая моллюсков. Бивни используются только для социальной коммуникации, а даже не для защиты. Для защиты бивни могут использовать только самки, охраняя детенышей от белых медведей.

Рамблер

Чтобы получить больше информации о моржах, участники экспедиции вместе с научным сотрудником ИПЭЭ РАН (Институт Проблем Экологии И Эволюции им. А.Н. Северцова) Светланой Артемьевой установили фотоловушки на лежбище моржей на мысе Заманчивый Земли Александры.

Автоматические фоторегистраторы (фотоловушки) – один из способов изучения фауны в труднодоступных местах. Эти приборы в автономном режиме делают фотографии в режиме один кадр в час, также есть датчик движения. Данные с регистраторов помогают ученым в изучения сезонности использования определенных территорий животными. Параметров, которые снимают с ловушек, несколько – время освобождения берега ото льда, первые выходы животных на берег, образование лежбища и численность животных. Хотя понятно, что героями съемки становятся не только моржи, но и другие представители местной фауны – песцы, птицы и белые медведи.

Кстати, именно из-за белых медведей каждый регистратор упаковывается в антивандальный бокс с шипами. Эти полярные жители очень любят почесаться о разные объекты.

Рамблер

А вот самый опасный житель «Русской Арктики» – белый медведь является вершиной пищевой пирамиды не только на Земле Франца-Иосифа, но и в других местах. Белый медведь не только самый опасный и крупный хищник на берегах архипелага, но и биоиндикатор всей экосистемы.

ТАСС