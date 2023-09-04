СМИ: "болезнь легионеров" не представляет опасности для россиян

Заражение «болезнью легионеров» (легионеллезом), которая распространилась в Польше и ряде других стран, происходит при вдыхании бактерий-возбудителей в джакузи, из увлажнителей и других систем, нагревающих воду. О том, как проявляется заболевание и есть ли риски для России, сообщает RuNews24.

© Газета.Ru

В момент, когда бактерии проникли в организм, начинается бессимптомный инкубационный период, который длится от 2 до 10 дней. После этого может резко подняться температура тела, появляются озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость. Помимо этого, начинается кашель с отделением гнойной мокроты, снижается аппетит, симптомы могут сопровождаться диареей, тошнотой и рвотой. Состояние больного будет ухудшаться с каждым днем, с течением заболевания может появиться кашель с отделением мокроты, содержащей кровь.

Однако в Роспотребнадзоре исключили риски завоза инфекции на территорию России, поэтому заболевание не опасно для россиян. При этом на границах с эпидемиологически неблагополучными странами специалисты ведут строгий контроль и принимают меры для профилактики распространения инфекции.