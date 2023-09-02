Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни

Умер актёр Алексей Янин. О смерти артиста сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра (РАМТ), передаёт ТАСС.

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«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», - рассказали в театре.

Коллектив РАМТ выразил соболезнования родным и близким артиста. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году окончил Театральное училище им. Щепкина, работал в Российском академическом Молодежном театре.

Среди его театральных ролей Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке» и другие. В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей.