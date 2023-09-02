Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Умер актёр Алексей Янин. О смерти артиста сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра (РАМТ), передаёт ТАСС.
«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», - рассказали в театре.
Коллектив РАМТ выразил соболезнования родным и близким артиста. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году окончил Театральное училище им. Щепкина, работал в Российском академическом Молодежном театре.
Среди его театральных ролей Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке» и другие. В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей.
Актёр также играл в кинофильмах и сериалах «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха».