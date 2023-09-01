Вильфанд предупредил об ураганах и смерчах в регионах РФ

«В Иркутске 31 августа был перекрыт абсолютный максимум температуры. Он составил 26,6 градуса. Для 31 августа это очень много. Дальше в Иркутской области наступает период холодной погоды. Там прогнозируются заморозки, даже легкие морозцы, до минус 5 градусов. В Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидаются ливни, дождь, гроза. Это в ближайшие два дня, 2 и 3 сентября. В Карачаево-Черкесии со 2 по 4 сентября ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с. Это опасное явление. В Свердловской, Челябинской областях и вообще над Уралом стоит малоподвижный глубокий циклон. Мы чаще всего используем словосложение „стационарный антициклон“. Это такое не очень хорошее сочетание. Идут ощутимые дожди. Циклон уже неделю управляет погодой УрФО и в выходные еще простоит», — предупредил Роман Вильфанд.