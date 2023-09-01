В трех регионах запустили пилотный проект по стимулированию рождаемости

Пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости, запустили в трех областях России: Новгородской, Пензенской и Тамбовской. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект будет действовать до 31 декабря 2024 года. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой поручено до 15 сентября создать рабочую группу по координации и мониторингу. Проведением программы займутся Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные министерства.

В свою очередь, уполномоченные органы до 15 сентября должны направить в министерство труда и социальной защиты предложения по реализации проекта. Минтруду поручено до 10 октября этого года предоставить в правительство России временные методические рекомендации по проведению программы. Постановление вступает в силу с 1 сентября.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство "выбрало три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации". Она отмечала, что целью проекта является создание благоприятной среды для проживания.