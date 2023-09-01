УФСИН отреагировало на сообщения о камерах с гнилью в «Матросской тишине»

В пресс-службе УФСИН России по Москве опровергли информацию о камерах с «гнилью и плесенью» в столичном СИЗО-1 («Матросская тишина»), передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, условия содержания в СИЗО «соответствуют требованиям законодательства», их регулярно проверяют представители прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии, аппарата уполномоченного по правам человека в Москве.

В УФСИН указали, что администрация изолятора «принимает меры по улучшению коммунально-бытового обеспечения», ремонтные работы проводятся постоянно, только с начала текущего года было отремонтировано 72 камеры. На время проведения таких работ подозреваемые и обвиняемые переводятся в другие камеры, отметили в управлении.