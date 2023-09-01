Назван срок восстановления многоквартирных домов в Мариуполе

Вице-премьер РФ Хуснуллин: дома в Мариуполе планируется восстановить за 3 года
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе осмотра восстановленных объектов Мариуполя, что, согласно запланированным срокам, все многоквартирные дома в городе должны быть восстановлены за три года. Об этом сообщает РИА Новости.
«За 3 года мы планируем все многоквартирные дома в Мариуполе привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту, где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», — сказал зампред правительства РФ.
По его словам, «сейчас пошла задача» запустить в городе работу крупных предприятий.
До этого заместитель председателя правительства РФ заявил, что аэропорт в Мариуполе будет восстановлен в период с 2026 по 2027 год.
22 августа стало известно, что в порту Мариуполя нашли тайник с пулеметами и автоматами.
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