Назван срок восстановления многоквартирных домов в Мариуполе

«За 3 года мы планируем все многоквартирные дома в Мариуполе привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту, где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», — сказал зампред правительства РФ.