Онищенко назвал обоснованной тревогу из-за сброса воды с «Фукусимы»

Тревога России и Китая из-за сброса с японской атомной электростанции «Фукусима-1» воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, не беспочвенна, люди могут столкнуться с последствиями происходящего через 30 лет. Такое мнение радио Sputnik озвучил академик РАН Геннадий Онищенко.

Сброс в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с «Фукусимы» был произведен специалисты компании Tokyo Electric Power 24 августа. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды для реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

1 сентября японская компания сообщила о выявленном в районе сброса воды трития (радиоактивный изотоп водорода). Его концентрация составила 10 беккерелей на литр, что в 6 тысяч раз меньше допустимой нормы (60 тысяч беккерелей на литр), установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

По словам Онищенко, несмотря на то, что происходит сброс очищенной воды, живущие возле «Фукусимы-1» рыбы все равно получают дозу радиации. «Через пищевую цепочку, через 30 лет это может аукнуться. Поэтому правильно, что Россия и Китай ставят этот вопрос», — сказал он.