В российской школе набрали 31 первый класс

Образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожном Волжского района Самарской области набрал 31 первый класс. Об этом сообщает издание «Известия».
Отмечается, что всего в первый класс пошли 930 детей. Как объяснили в министерстве образования и науки региона, школа находится в микрорайоне, где ведется массовая жилищная застройка, и является самой большой в области. В общей сложности в этом учебном году там будут обучаться более 6,8 тысячи школьников.
1 сентября в Воронеже открылась самая большая школа в России. Строительство велось в рамках совместного проекта администрации Воронежской области с Белоруссией.
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