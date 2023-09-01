Куклачев раскритиковал идею закрепить права животных в Конституции

Дрессировщик и клоун Дмитрий Куклачев в интервью «Абзацу» раскритиковал идею Финляндии закрепить права животных в Конституции.

«Все-таки животные есть животные. Мы должны их беречь, заботиться, обезопашивать. Но особо очеловечивать их… Ну как? Животное же не может за себя проголосовать, мы же понимаем это. Кошка, собака или кто-то другой не будет же принимать закон», — высказался Куклачев.

Дрессировщик считает, что человек не может понять, что конкретно хочет животное, так как они не умеют разговаривать. Куклачев при этом напомнил, что существует язык жестов, который позволяет примерно понять желания животного, однако этот способ является крайне неточным.

«Допустим, та же кошка разговаривает на языке жестов, на языке своего движения, языке своих повадок. Кошка все покажет и расскажет. Кошке что нужно? Чтобы о ней заботились, ее кормили и поили, чтобы ей было удобно и хорошо», — резюмировал Куклачев.

В августе в Финляндии предложили закрепить права животных в Конституции после того, как инициатива набрала 50 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в парламенте. Основная идея законопроекта заключается в том, чтобы животных признали разумными существами и обладателями основных прав.