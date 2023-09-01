Путин рассказал, что именно делает человека счастливым

"И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат, он очень важен, но человеку нужна обратная связь", - добавил Путин.