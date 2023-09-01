Ученый предупредил об опасности найденного после сброса воды с «Фукусимы» трития

«Я был в Японии в 2012 году, проводил с группой радиационно-экологическое обследование на территории, подвергшейся заражению. Я также был в Чернобыле через 1,5 месяца после аварии. Но такого бардака, как в Японии, нигде не встречал: не было никакого радиационного контроля, люди свободно ходили из зараженной зоны в чистую, без переодевания, без бахил. Это Япония, это их менталитет», — заключил Кузнецов.