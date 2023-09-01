Учитель прошел пешком из Москвы в Петербург за 17 дней и установил мировой рекорд
Учитель школы №2120 в Новой Москве Андрей Задураев прошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд, преодолев расстояние в 700 км за 17 дней. Об этом сообщает «Москвич.Маг».
Задураев — турист с 20-летним стажем. Свою «прогулку» он посвятил 320-й годовщине основания Санкт-Петербурга. Ежедневно ему приходилось преодолевать от 50 до 80 километров. Маршрут педагога прошел через Клин, Тверь. Торжок, Валдай и Великий Новгород. По пути Задураев вел блог, в котором рассказывал о достопримечательностях, которые повстречались ему по пути.
В школе рассказали, что Реестр рекордов России и Международное агентство Interrecord зафиксировали мировой рекорд — учитель показал наименьшее время путешествия пешком от ЦКАДа до КАДа. На своей странице в соцсетях Задураев отметил, что побить его может любой желающий, призвав подписчиков путешествовать.