Учитель прошел пешком из Москвы в Петербург за 17 дней и установил мировой рекорд

Учитель школы №2120 в Новой Москве Андрей Задураев прошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд, преодолев расстояние в 700 км за 17 дней. Об этом сообщает «Москвич.Маг».

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Задураев — турист с 20-летним стажем. Свою «прогулку» он посвятил 320-й годовщине основания Санкт-Петербурга. Ежедневно ему приходилось преодолевать от 50 до 80 километров. Маршрут педагога прошел через Клин, Тверь. Торжок, Валдай и Великий Новгород. По пути Задураев вел блог, в котором рассказывал о достопримечательностях, которые повстречались ему по пути.