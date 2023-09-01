В новые регионы начали привозить русскоязычные книги для школьных библиотек

В День знаний первые шесть брендированных фур доставили книги для школьных и общедоступных библиотек новых территорий Российской Федерации. На каждом грузовике надпись - "Читай свободно на русском языке". Это издания авторов, обязательных для чтения школьниками и включенных в российские федеральные общеобразовательные программы.

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В соответствии с распоряжением президента Владимира Путина этот проект инициирован Минцифры и Российским книжным союзом при поддержке Минпросвещения и Минкультуры. Более 30 ведущих издательств страны подключились к акции, в рамках которой будет издано и передано более 2,8 млн книг с произведениями классической и современной художественной литературы в фонды 2 380 школьных и общедоступных библиотек. Среди них - 50 тысяч словарей от научно-образовательного союза "Родное слово". Также все библиотеки новых субъектов федерации подключат к сервису электронных и аудиокниг "Литрес".

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Библиотечные фонды на новых территориях находятся в плачевном состоянии, зачастую там полностью отсутствует литература на русском языке. По этой причине и запущен данный проект. Предстоит большая работа по обновлению библиотек. На них сейчас возложена особая функция по интеграции новых субъектов и их граждан в единое культурно-образовательное пространство России. Наполнение библиотек изданиями классических и современных авторов на русском языке - первостепенная гуманитарная и просветительская задача.

В целях создания условий для получения образования в новых субъектах Министерством просвещения ведется работа по обеспечению готовности более 2,5 тыс. образовательных организаций. С 1 сентября 2023 года начнут работу 1 391 школа и 988 детских садов. За парты в новых регионах сядут 320 тыс. учеников, около 29,5 тыс. из них - первоклассники.