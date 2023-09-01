Россиянка Волочкова победила на конкурсе красоты в Москве

Жительница Перми Екатерина Волочкова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия Земля — 2023», который состоялся в Москве 27 августа. Об этом сообщило издание URA.RU.

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Как указано в материале, самой красивой замужней женщиной страны была признана 44-летняя руководительница сети пермских туристических агентств. При этом она призналась, что почти не рассчитывала на первое место.

«Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе», — отметила Волочкова.

Она добавила, что победу на конкурсе восприняла как вознаграждение за свои старания. Кроме того, женщина отметила вклад всей команды в общее дело.

По ее словам, ей очень помогли профессиональный визажист-парикмахер, видеооператор и партнер по танцам. Также Волочкова поблагодарила за поддержку супруга и троих сыновей.

В августе состоялся всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин. По итогам мероприятия титул «Миссис Россия — 2023» завоевала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. Незадолго до этого она заняла первое место в аналогичном конкурсе городского уровня — «Миссис Геленджик — 2023».