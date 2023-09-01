Путин: За последние годы в России построено более 900 школ
В России за 4,5 года реализации госпрограммы построили более 900 школ, сообщил Владимир Путин. Президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в ряде регионов.
"В целом за последние 4,5 года в результате реализации государственной программы развития образования условия обучения улучшены для более 1,5 миллионов школьников. В том числе построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тысяч дополнительных мест", - сказал Путин.
По его оценке, строительство детских садов и яслей тоже идет хорошими темпами, доступность дошкольного образования достигла почти 100 процентов.