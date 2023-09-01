Популярная российская порноактриса озвучила свой заработок

Популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла свой доход. О том, сколько она смогла заработать за карьеру в индустрии, звезда фильмов для взрослых рассказала блогеру Эльдару Джарахову в подкасте, запись которого доступна на YouTube.

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Марченко заявила, что работает в индустрии для взрослых пять лет. По словам порнозвезды, за это время она заработала пять миллионов долларов (примерно 480 миллионов рублей по нынешнему курсу). Как уточнила актриса, такую сумму ей принесли просмотры на сайте PornHub. Она добавила, что самая крупная сумма, которую она получила за месяц, составляет 75 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).

При этом Марченко подчеркнула, что не призывает людей идти работать в порно.

«Я ничего не пропагандирую, я всегда говорю о том, что не идите в эту сферу, потому что она сложная, психологически сложная», — пояснила она.